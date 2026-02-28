日本サッカー協会は27日、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表がメキシコのモンテレイで事前合宿を行い、大会期間中は米テネシー州ナッシュビルを拠点とすることを発表した。ナッシュビルは第1戦オランダ戦、欧州プレーオフ勝者と対戦する第3戦の開催地である米テキサス州ダラスと時差がなく、飛行機で約2時間の距離。23年6月に完成した米MLSナッシュビルSCの最新鋭施設から頂点を狙う。最高の景色を目指す日本代表のW