27日夜、愛知県蒲郡市にある県営の集合住宅の一室が焼ける火事があり、この部屋に住む85歳の男性が死亡しました。 警察によりますと、27日午後10時ごろ、蒲郡市鹿島町にある県営鶴ケ浜住宅の5階の一室から煙が出ているのを集合住宅の管理人が見つけ、家族を通して119番通報しました。 火は通報から約1時間半後に消し止められ、他の部屋への延焼はなかったということです。 火事のあった部屋からは住人の畑田稔さん（8