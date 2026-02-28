春の運行開始にあわせて、秩父鉄道の人気観光列車「SLパレオエクスプレス」の予約受付がスタートします。2026年シーズン初日の3月20日には、特別ヘッドマークと日章旗で彩る「SLファーストラン号」も運行されます。沿線グルメを楽しめるSL弁当やBARカウンターなど、車内での過ごし方まで充実した列車旅です☆ 秩父鉄道「SLパレオエクスプレス」 予約開始日：2026年2月20日（金）運行期間：2026年3月20