AIキャラクターとの会話体験を、テキスト中心から“音声で関係を育てる設計”へ進める新作アプリが登場します。WESTE & Co.が開発中の『AIsis』は、会話を重ねるほどキャラクターとの距離感が変化する没入型モバイルアプリです。2026年4月上旬の正式リリースに向け、開発とコンテンツ強化を目的にクラウドファンディングが始動しています。 AIsis「AI美少女コンセプトバー対話アプリ」 クラウドフ