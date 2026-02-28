女優の上白石萌歌が28日、自身のインスタグラムを更新し、26歳の誕生日を迎えたことを報告した。上白石は「26ねんまえのきょう、産まれました」と幼少期の写真とともに報告した。26歳の誕生日を迎え「日付が変わる瞬間を家族と過ごして、いま感謝でむねがいっぱいです」と心境を記した。26歳となったことに「じぶんらしく駆け抜けることのできた20代前半」と振り返り「風のように日々が過ぎていって、今からだにたしかに残る