ジュニアのＢ＆ＺＡＩが２７日、東京ガーデンシアターでライブツアー「ＲＯＣＫ’Ｎ’ＤＯＬ」東京公演を開催した。２６日との２日間３公演で約２万４０００人を動員。今ツアーは１０カ所２９公演を予定しており、さらに５月８、９日には、追加で日本武道館での単独３公演開催をサプライズ発表した。バンドとして、アイドルとして憧れの舞台でのライブが決まった。武道館公演での単独公演が発表されるとファンの大歓声とともに