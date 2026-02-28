米司法省が2025年12月に公開したクリントン元大統領（左）とエプスタイン氏の画像（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ビル・クリントン元米大統領は27日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏との関係を巡り、下院監視・政府改革委員会の召喚に応じて証言した。冒頭発言の内容をX（旧ツイッター）で公開し「エプスタイン氏の犯罪行為について知らなかった。何も見ておらず、間違ったことも一切してい