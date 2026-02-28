【モデルプレス＝2026/02/28】B&ZAI初の地上波特別番組「ナニワでバンザイ！自分トリセツ 2.0」（ABCテレビ）が2026年3月8日深夜1時57分より放送されることが決定。メンバーが2チームに分かれ、体当たりロケを敢行する。【写真】人気ジュニアグループ、初特番で奮闘する姿◆B&ZAI、グループ初の特別番組決定今、勢いのある8人組アイドルグループ・B&ZAI。ダンスや歌はもちろん、全員が楽器を武器とする彼らが、2025年2