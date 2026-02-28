【モデルプレス＝2026/02/28】B&ZAIが2月6日から初の全国ホールツアー「B&ZAI LIVE TOUR 2026-ROCK’N’DOL-」を開催。満員御礼を受け、5月8日・9日に日本武道館での追加公演を開催することが決定した。【写真】人気ジュニア、武道館公演決定を喜ぶ姿◆B&ZAI、グループ初の特別番組決定アイドル×バンドスタイルを武器に、ハイブリッドパフォーマンスで注目を集めるB&ZAIは、同ツアーにてバンドサウンドによる圧倒