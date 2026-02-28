リンクをコピーする

ＮＹ各市場４時台ダウ平均は６０６ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式27日（NY時間14:00）（日本時間04:00） ダウ平均48892.55（-606.65-1.23%） ナスダック22590.38（-288.00-1.26%） CME日経平均先物58645（大証終比：-455-0.78%） 欧州株式27日終値 英FT100 10910.55（+63.85+0.59%） 独DAX 25284.26（-4.76-0.02%） 仏CAC40 8580.75（-40.18-0.47%） 米国債利回