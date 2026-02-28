2026年2月27日、東海電子が業務用・企業向け血圧計の最新実績を公表しました。単年度出荷705台、累計1,978台となり、遠隔点呼と自動点呼の普及が職域血圧測定の定着を押し上げる局面です。アルコールチェックと血圧チェックを同時に管理する運用も本格化し、安全運転管理の実務が次の段階へ進んでいます！ 東海電子「職域血圧測定とアルコール管理を統合する業務運用」 発表日：2026年2月27日本社所在