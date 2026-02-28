2026年2月27日、東京都品川区のウィットが、建設業向けファクタリング「けんせつくん」利用者調査の結果を公表しました。調査では、今後1年の資金繰りが「やや改善」と答えた層が81.3%に達し、景況感の回復期待が見える内容となりました。一方で、資材価格と人件費の上昇が重荷という声も強く、建設現場のキャッシュフロー管理は引き続き要対策です！ けんせつくん「建設業利用者景況感アンケート調査結果版」