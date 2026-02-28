STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループB＆ZAI（バンザイ）が27日、東京ガーデンシアターで全国ツアー「B＆ZAI LIVE TOUR 2026−ROCK’N’DOL−」東京公演を行い、日本武道館公演2days（5月8、9日）の開催を発表した。メンバーにも事前に知らされておらず、8人は「ガチ！？」と夢のような知らせに膝から崩れ落ちた。○…大先輩の思いも背負っている。元TOKIO松岡昌宏（49）から譲り受けたドラムセットで今ツアーに挑んでいる