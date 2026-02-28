STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループB＆ZAI（バンザイ）が27日、全国ツアー「B＆ZAI LIVE TOUR 2026−ROCK'N'DOL−」東京公演を行い、日本武道館公演2days（5月8、9日）の開催を発表した。メンバーにも事前に知らされておらず、8人は「ガチ？！」と完全サプライズに膝から崩れ落ちた。以下は公演後の囲み取材一問一答。【望月千草】◇◇◇−武道館公演決定に橋本さんが涙橋本B＆ZAIになる時に自分が思って