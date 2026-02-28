8人組グループ・B&ZAI（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本高克樹※高＝はしごだか、鈴木悠仁、川崎星輝※崎＝たつさき、稲葉通陽）が27日、東京ガーデンシアターで『B&ZAILIVETOUR2026-ROCK’N’DOL-』を開催した。ライブ終盤には待望の日本武道館での単独公演（5月8日、9日）も発表され、終演後にメンバーが囲み取材に参加した。【写真】カッコイイ⋯圧巻のパフォーマンスを披露するB&ZAI昨年2月の結