ビットコイン65000ドル手前で下げ一服 中東情勢などを受けたリスク警戒もあり、ロンドン市場での68000ドル台から下げているビットコインは65124.02ドルまでと、65000ドル手前でいったん下げ止まりやや反発。 ビットコイン（ドル） 65703.31（-1762.32-2.61%） （円建・参考値） 1025万2344円（-274992-2.61%） ※円はドル円相場からの計算値