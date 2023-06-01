データ分析会社「Opta（オプタ）」が27日、決勝トーナメント組み合わせが決定した欧州チャンピオンズリーグ（CL）の優勝確率を発表。前身の欧州チャンピオンズ杯を含め史上最多15度の優勝を誇るレアル・マドリード（スペイン）は2・8％で16チームのうち9番目。マンチェスター・シティー（イングランド）との対戦が決まった1回戦の勝敗予想も35・6％と低かった。16強が出揃った欧州CLはこの日、決勝トーナメントの組み合わせが