毎日満員電車に揺られる通勤・通学、そして遠方への出張。そんな日々の疲れを癒やしてくれるイベントが、東京駅一番街で開催されます。大人気キャラクター「コウペンちゃん」が、東京駅を訪れる人々を応援する期間限定ショップ『コウペンちゃん 通勤・通学・出張 はなまるライフ！』が2026年2月20日(金)からオープンしています。また、2月28日（土）と3月1日（日）は、コウペンちゃん本人が遊びにくるグリーティングイベントも開催