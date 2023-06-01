【ワシントン共同】クリントン元米大統領は27日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪との関係を巡り「犯罪行為について知らなかった。間違ったことはしていない」と説明した。下院委員会での冒頭発言の内容を公開した。