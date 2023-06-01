リンクをコピーする

ＮＹ各市場３時台ダウ平均は６４２ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式27日（NY時間13:00）（日本時間03:00） ダウ平均48856.37（-642.83-1.30%） ナスダック22633.20（-245.18-1.07%） CME日経平均先物58615（大証終比：-485-0.83%） 欧州株式27日終値 英FT100 10910.55（+63.85+0.59%） 独DAX 25284.26（-4.76-0.02%） 仏CAC40 8580.75（-40.18-0.47%） 米国債利回