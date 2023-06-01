２７日午後５時１０分頃、大阪府東大阪市で、「両親を殺してしまった」と１１０番があった。同市の集合住宅の一室に駆けつけた府警枚岡署員が高齢の男女の遺体を発見。同署は２８日、現場にいた職業不詳松田健志容疑者（５０）を女性に対する殺人容疑で逮捕した。同署によると、２人は窒息死とみられる。