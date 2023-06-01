ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、練習を終えて侍ジャパンに合流するため、チームを離れる。練習後にメディアの取材に応じた。この日でチームを離れて侍ジャパンへと合流する岡本。一旦キャンプは“終了”となり、クラブハウスのロッカー前で取材に対応した。まずは現地メディアからの質問を受け、通訳を介して答えた。現地メディアたちの取材が終了し、日本メディアが岡本へ質問しようと歩み寄