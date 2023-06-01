英FTがしっかり、独ダックスはほぼ横ばい圏＝欧州株概況 きょうの欧州株式市場はまちまち。終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比６３．８５ポイント高の１万０９１０．５５ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比４０．１８ポイント安の８５８０．７５ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は、ＤＡＸ指数が前営業日比４．７６ポイント安の２万５２８４．２６ポイントとなっている。 独ダックスはほぼ横