ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、練習を終えて侍ジャパンに合流するため、チームを離れる。練習後にメディアの取材に応じた。この日でチームを離れて侍ジャパンへと合流する岡本。一旦キャンプは“終了”となり、報道陣から「節目」になるかを問われると「ならないです（笑）。何も変わらない」と即答して笑いを誘った。また、3月2日に行われるオリックス（京セラD）との強化試合に出場するの