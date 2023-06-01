イタリア・ミラノで路面電車が脱線し、少なくとも1人が死亡、約40人が負傷したと現地メディアなどが報じました。ミラノ中心部で27日、路面電車が軌道を外れて激しく脱線し、沿道の建物に突っ込みました。地元紙などによりますと、この事故でこれまでに少なくとも1人が死亡し、約40人が負傷しました。現在も車両の下敷きになっている被害者がいるとみられ、救急隊による懸命の救出活動が続いています。事故を起こした路面電車は、全