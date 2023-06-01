ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、練習を終えて侍ジャパンに合流するため、チームを離れる。練習後にメディアの取材に応じた。この日はまずフィールドで守備練習。バント処理（手前のゴロ）のドリルの際には軽快なランニングスローも披露。フリー打撃では33スイング中、柵越え5発。オープン戦を終えてリラックスしたのか普段以上に笑顔が多く、メジャーリーグ栄養士の讃井さんに「Watermelon!」と