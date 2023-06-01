27日朝早く、別府市の市営住宅で火事があり住人の女性1人が煙を吸って病院に搬送されました。 火事があったのは別府市鶴見の介護士高倉あゆみさん48歳が住む市営住宅です。警察によりますと27日午前5時すぎ近所の人から「建物の2階が燃えている」と通報がありました。 火はおよそ1時間後に消し止められましたが2階建ての市営住宅の一室が焼けました。高倉さんは避難するときに煙を吸い病院に搬送されましたが命に別条はありませ