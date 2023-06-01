「巣立ちの春」です。大分県大分市の私立高校で、27日ひと足早く卒業式が行われ、3年生たちが学び舎を後にしました。 大分高校 晴れやかな面持ちの卒業生たち。大分市の大分高校では3つの学科の241人が門出の日を迎えました。 式では生徒一人ひとりに卒業証書が手渡されたあと小山統之校長が「未来を恐れず今を一生懸命生きて、その今を積み重ねていってほしい」とはなむけの言葉を贈りました。 そして卒業生を