3月行われる大分県立高校1次入試の最終志願状況が27日発表されました。 全日制全体の倍率は1.03倍と2025年より0.01ポイント高くなっています。 2026年の県立高校1次入試の募集人員は全日制38校であわせて5806人と2025年よりも140人多くなっています。267人が志願変更を行い、最終志願者数は5969人、倍率は1.03倍となりました。 記録が残る1996年以降で最も低くなった2025年と比べ0.01ポイント高くなっています。 202