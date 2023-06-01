全国大会で優勝した大分県宇佐市の柳ヶ浦高校女子サッカー部の生徒たちが、27日警察車両の上に乗って自転車の「青切符」制度の周知活動を行いました。 1月の全国大会で優勝した柳ヶ浦高校女子サッカー部。27日のミッションはDJポリスならぬ「DJ高校生」です。 柳ヶ浦高校女子サッカー部 4月から自転車の交通違反に反則金を科す青切符が導入されるのを前に宇佐警察署から依頼を受けました。