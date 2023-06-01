“ガラケー”という風に呼ばれている古い携帯電話に関する話題です。 懐かしい、自宅に眠っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか？電源が入らなくなった古い携帯電話を再起動させてくれる無料のイベントが27日から大分県大分市で始まりました。 再起動を依頼した人の携帯 携帯電話に久しぶりに電源が入り喜ぶ家族連れ。「おもいでケータイ再起動」と題したこのイベントは、通信大手のK