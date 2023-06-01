冬に味わう「夏の味」と「春の彩り」 日出町の驚き 冬に味わう甘いトマト 冬の大分県日出町には、寒い時期に味わえる甘いトマトと、いち早く春の訪れを告げる菜の花がありました。季節を先取りした旬の驚きをご紹介します。 水を我慢して甘くなる「冬春トマト」 これからが旬「冬春トマト」 日出町の真那井トマト農園生産組合では、まるでデザートのような甘いトマトが旬を迎えています