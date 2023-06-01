スポニチスポニチアネックス

「みんな体デカかったですね」岡本和真がキャンプで驚いたことを明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 現地時間27日、ブルージェイズ岡本和真がキャンプを振り返った
  • 「みんな体デカかったですね」と、選手の体の大きさだと明かした
  • 日本では身長など目線が同じか下かっていう人が多かったという
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 20人の遺体画像持ち出しか 処分
  2. 2. ポケモン新作 新御三家お披露目
  3. 3. 熊駆除で免許取消し 76歳の訴え
  4. 4. バスケ 中国HCが日本に妨害行為
  5. 5. 小学館が隠蔽? 連載漫画家ら怒り
  6. 6. 小学館側 性被害女性に口止めか
  7. 7. 敦子の写真集 アレ見えてない?
  8. 8. 「ポケモン」完全新作ゲーム発表
  9. 9. 小学館の漫画『常人仮面』配信＆出荷停止　原作者の起用判断＆確認体制に問題で謝罪
  10. 10. 大谷の「名言」円陣で全パクリ
  1. 11. 結婚できない30代男性 共通点
  2. 12. サトシ役 ポケモン初ゲーム実況
  3. 13. 2歳女児が意識不明 はねられたか
  4. 14. スマホの会話盗聴「絶対ある」
  5. 15. 「銀魂」の原点アニメ化きっかけ
  6. 16. リュウ「腰のタトゥー」が物議
  7. 17. 宮舘涼太の熱愛報道 ファン落胆
  8. 18. ポケモン新作『Pokemon Champions』Switch版は4月発売　スマホ版は夏配信
  9. 19. メルカリ 利用制限アカが86%増加
  10. 20. 「孤独のグルメ11」4月から放送
  1. 1. 20人の遺体画像持ち出しか 処分
  2. 2. 熊駆除で免許取消し 76歳の訴え
  3. 3. 小学館側 性被害女性に口止めか
  4. 4. 2歳女児が意識不明 はねられたか
  5. 5. 男が産めるの…コール巡り質問
  6. 6. ドクターヘリ 運航を一時休止へ
  7. 7. はしか患者 不特定多数と接触か
  8. 8. 三重「売春島」廃れていったワケ
  9. 9. 同僚の合鍵作製か「裸見たくて」
  10. 10. 茨城で連続放火か 4日間で10件
  1. 11. メンズエステ 摘発が相次ぐ背景
  2. 12. 田久保眞紀氏 学費未納も判明
  3. 13. 図書館で刺傷か「女性いたから」
  4. 14. 集合住宅で高齢男女が死亡 大阪
  5. 15. 「恥かかせるな」高市首相が発破
  6. 16. 150兆円をドブに捨てる 一刀両断
  7. 17. 埼玉の人気ラーメン店で脅迫騒動
  8. 18. マック 中学2校の生徒「出禁」に
  9. 19. 「新しい修学旅行」体験してみた
  10. 20. 銀行口座開設 本人確認を厳格化
  1. 1. 「復讐」父を嘘の愛で看取った娘
  2. 2. 「書いてはいけない遺言書」紹介
  3. 3. 高市首相の「誤認答弁」波紋
  4. 4. ジャスコに抗う切り札がガラガラ
  5. 5. 中道代表「私も総理から…」爆笑
  6. 6. ホンダとタッグのアストン最下位
  7. 7. 噂の「危ない車」車種聞いて凍る
  8. 8. 「トイレと勘違い…」衝撃の光景
  9. 9. 資さんうどん 異例の説明に賛否
  10. 10. れいわ議員の発言に議長が釘刺す
  1. 11. 警察署が保管の盗難車、盗まれた
  2. 12. 宮崎県の河野知事が5選出馬表明　元職の東国原氏も立候補検討
  3. 13. 麻生、茂木両氏が会食　高市政権支える方針確認
  4. 14. 中1女子の裸 ネットに流出の訳
  5. 15. 都内5位のラーメン店 突然閉店
  6. 16. 石破氏の「偏愛トーク」を直撃
  7. 17. 防衛産業の供給網強化進めると小泉氏
  8. 18. 指定難病 同級生にいじめられた
  9. 19. 堀江氏が都知事の仕事をバッサリ
  10. 20. 「とちおとめ」世代交代の危機?
  1. 1. 約40億円をボーナスで支給 中国
  2. 2. 機内でナッツ控えて 動画に賛否
  3. 3. 北で指導者の斬首作戦映像出回る
  4. 4. BTTF出演俳優 性奴隷容疑で告訴
  5. 5. 伊藤氏 エプスタイン氏と親密か
  6. 6. 雪合戦で米警官が負傷 4人を捜査
  7. 7. 中国 パキスタンは中国の隣国
  8. 8. ホーキング氏写真 米で論争に
  9. 9. 米歌手がバラバラ殺人の捜査対象
  10. 10. エプスタイン文書の闇に切り込む
  1. 11. 在韓米軍が訓練巡り韓国軍と舌戦
  2. 12. 中国大使の金杉氏、意思疎通訴え
  3. 13. 高市首相巡る「工作」中国が否定
  4. 14. ボールに当たったカモメが墜落
  5. 15. パキスタン軍が空爆 報復の連鎖
  6. 16. 少女時代のティファニーが夫婦に
  7. 17. 新たなパンダ来ない 外交の現実
  8. 18. 朝鮮半島が分断された本当の理由
  9. 19. 親友のバク&カピバラ安楽死へ 英
  10. 20. 日本とNZ「友好の鐘」、盗難被害
  1. 1. メルカリ 利用制限アカが86%増加
  2. 2. 「1億円超の土地」所持も貧困
  3. 3. 新幹線で寝過ごしたらどうする?
  4. 4. ニッスイ「冷凍枝豆」農薬を検出
  5. 5. IHI公式 中国の制裁に「あ」
  6. 6. インスタ、自傷検索を自動通知　10代の安全対策強化、保護者に
  7. 7. 150万円工事費 本当に元取れる?
  8. 8. 「ミンティア」売上高が過去最高
  9. 9. 「ダイエー」屋号順次切り替えへ
  10. 10. 40歳から新NISA まだ間に合う?
  1. 11. 出光興産、製油所閉鎖を撤回へ
  2. 12. 三菱UFJの株価が高値圏で推移
  3. 13. バイオコラボ商品が即完売 驚き
  4. 14. シン富裕層がユニクロ選ぶワケ
  5. 15. ソニー系 大卒の初任給42万超に
  6. 16. 「自転車保険」勧める理由と責任
  7. 17. ちょっといいかな 退職勧奨注意
  8. 18. 米が円安阻止 日本側は要請せず?
  9. 19. 32歳、一人暮らし男性にパーソナル食洗機SOLOTAがもたらした嬉しい変化
  10. 20. セガ 10年ぶりの「赤字転落」へ
  1. 1. 結婚できない30代男性 共通点
  2. 2. “世界最速”の2TB microSDを発表！ 日本進出を本格化させる注目企業「Lexar」とは？
  3. 3. CPUの処理性能を上げる方法
  4. 4. Apple CEOが新製品発表を匂わせ
  5. 5. 米Netflix、WBDの買収を断念
  6. 6. ファーウェイ・ジャパン、ハイエンドイヤホン「HUAWEI FreeBuds Pro 4」を本日7日に発売
  7. 7. ダイソーの「ペットボトルキャップ」が快適。アウトドアにも最適
  8. 8. 【Appleがやらねば俺らがやる】3月2日、21時からギズモードがApple新製品期待ライブするぜ！
  9. 9. ChatGPTの「アダルトモード」、2026年に登場
  10. 10. 東京大学×NTT×NEC、6G・IOWN基盤に3者技術を統合しリアルタイムAR支援の実証に成功
  1. 11. 新フラッグシップスマホ「Samsung Galaxy S26」が発表！バッテリー容量増で電池長持ちに。日本版はSnapdragon 8 Elite Gen 5搭載
  2. 12. やめたいと思っていた「寝落ちスマホ」。“ブックライト”を取り入れたら習慣が変わりました
  3. 13. IPアドレスに基づいた位置情報で間違った位置に表示されるピンが招く悲劇
  4. 14. 【トレビアン】『けいおん！』効果でなぜ青白ストライプのパンツが売れないのか？
  5. 15. 「PlayStation VR PlayStation Camera同梱版」2017年10月14日（土）より新価格4万4,980円で発売
  6. 16. 世界のため立ち上がるアイアンマンの姿を見逃すな― エンドゲームで描かれるトニー・スタークの勇姿とは？
  7. 17. 未発表な次期スマホ「Samsung Galaxy A57 5G」が認証を通過！NTTドコモ版やau版、ソフトバンク版、楽天モバイル版、メーカー版が発売へ
  8. 18. 「AMD Radeon Software Adrenalin 26.2.2」公開、『バイオハザード レクイエム』など対応へ
  9. 19. 【画像生成AIの頂点】Google最新の画像生成AIモデル「Nano Banana 2(ナノバナナ)」を無料で使い倒す！ 最短スタート完全ガイド！
  10. 20. Google Mapにグループ計画機能追加。複数人でのお店選びに便利
  1. 1. バスケ 中国HCが日本に妨害行為
  2. 2. 大谷の「名言」円陣で全パクリ
  3. 3. リュウ「腰のタトゥー」が物議
  4. 4. 大谷のフリー打撃「語れません」
  5. 5. ベルーナドーム 冷涼化を対応へ
  6. 6. りくりゅう 世界選手権を辞退へ
  7. 7. 高橋成美氏 生放送で涙止まらず
  8. 8. 大谷 羽田経由で日本入りのワケ
  9. 9. 侍Jの大谷 体調管理を優先か
  10. 10. 侍Jの大勢が緊急降板 心配の声
  1. 11. 尊い りくりゅうに視聴者が沸く
  2. 12. 水原受刑者 26億円賠償の道のり
  3. 13. 相撲界 師匠の暴力行為やまず
  4. 14. りくりゅうペア 引退容易でない?
  5. 15. 侍J WBC控えて5-3で大勝
  6. 16. 中国フィギュア界で議論「体格差が大きすぎる」男女ペア　現地指摘「大切なのは努力」「演技は…」
  7. 17. 大谷翔平の髪型に「伸びすぎ」
  8. 18. WBCが「天覧試合」に 67年ぶり
  9. 19. りくりゅうの関係 想像にお任せ
  10. 20. りくりゅうペアに、新たな試練か
  1. 1. ポケモン新作 新御三家お披露目
  2. 2. 小学館が隠蔽? 連載漫画家ら怒り
  3. 3. 敦子の写真集 アレ見えてない?
  4. 4. 「ポケモン」完全新作ゲーム発表
  5. 5. 小学館の漫画『常人仮面』配信＆出荷停止　原作者の起用判断＆確認体制に問題で謝罪
  6. 6. サトシ役 ポケモン初ゲーム実況
  7. 7. スマホの会話盗聴「絶対ある」
  8. 8. 「銀魂」の原点アニメ化きっかけ
  9. 9. 宮舘涼太の熱愛報道 ファン落胆
  10. 10. ポケモン新作『Pokemon Champions』Switch版は4月発売　スマホ版は夏配信
  1. 11. 「孤独のグルメ11」4月から放送
  2. 12. ヒカルが階段で転倒 蛙化続出
  3. 13. 漫画家・飯田耕一郎さん急逝
  4. 14. 元レペゼンGINTA「3年前に結婚」
  5. 15. カズレとの結婚理由「直球〜!」
  6. 16. TCG「ポケモンカードゲーム」30周年記念商品の発売が決定。2026年世界同時発売予定
  7. 17. りくりゅうに「禁断の質問」激怒
  8. 18. 熱愛報道の黒田アナはモテモテか
  9. 19. 二階堂ふみ、夫・カズレーザーが“真っ赤な服”を控える場面とは？「こっちからお願いして」
  10. 20. 二階堂ふみ「別居婚」を継続
  1. 1. 人気占い師に聞いた不運の断ち方
  2. 2. 安価な納豆は体に悪い? 噂に指摘
  3. 3. 妻の匂いいつもと違う 不倫疑念
  4. 4. 40・50代「白髪ぼかしヘア」
  5. 5. GU×「ジョジョ」が初コラボ
  6. 6. ワークマン注目リカバリーウェア
  7. 7. 大島美幸 裸で砂場に埋められた
  8. 8. TDSを効率よく楽しむコース提案
  9. 9. 妊娠26週で線路落下 高校生救う
  10. 10. ちいかわラーメンの新グッズ発売
  1. 11. レブロンのUVプライマー新色登場！24時間くずれない透明感肌へ
  2. 12. 震えながら長渕剛の曲歌う…衝撃
  3. 13. aoen×よみうりランドが初タッグ
  4. 14. 【激怒】「それ相応の覚悟はしといて下さいね」百貨店の超VIP“外商顧客”をブチギレさせた、非常識すぎる問題児スタッフの末路【作者に聞く】
  5. 15. コストコでお得な「日用品」紹介
  6. 16. サウナ愛好家が初心者に解説
  7. 17. 友だちが【見知らぬおじさん】といるところを目撃...それには“まさかの理由”があって！？
  8. 18. RINGO 人気No.1アップルパイ復活
  9. 19. 男を惹きつけるワガママの言い方
  10. 20. 韓国初ちいかわ公式ショップ誕生

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得