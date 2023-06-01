27日午後4時20分ごろ、東京都が運行する江東区海の森公園から新木場駅に向かう自動運転バスが縁石に接触する事故がありました。新木場駅付近の道路で、バスの右前方の車輪が中央分離帯の縁石に接触しましたが、乗客2人と運転手1人にケガはなく、他の車両の通行に支障はなかったということです。このバスは、立ち乗りを含め最大27人乗車できる車両で、自動運転レベルは運転手が乗車し、緊急の場合などには手動運転を行う「レベル2」