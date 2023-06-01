週末は各地で20度に迫る春の陽気となりそうです。花粉症が本格化するシーズンですが、いま増えているのが“子ども”の花粉症です。その背景とは。春の訪れを告げる河津桜。東京・江戸川区でも見頃を迎えています。週末は各地で気温が上昇し、春の陽気とともに3月を迎えることになりそうです。しかし、暖かい日が増えてくると辛くなるのが「花粉症」。70代「花粉症、自分では認めていないんですけど、涙が出たり、それくらいかな。