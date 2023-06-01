中国北京の日本大使館で27日、天皇誕生日のレセプションが行われ、金杉憲治駐中国大使は、緊張が続く現在の日中関係について触れ意思疎通の重要性を訴えました。例年参加する中国政府の幹部は姿を見せませんでした。金杉大使は、レセプション冒頭のあいさつで「これまでも日中関係に何度か冬が訪れたことがあったが必ず氷が割れる日がやってきた」と指摘した上で日中間の意思疎通の重要性を訴えました。レセプションにはアメリカや