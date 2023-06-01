アメリカとイランの核協議が続く中、IAEA＝国際原子力機関はイランが貯蔵する濃縮ウランの量について「正確な量を把握できていない」とする報告書をまとめました。ロイター通信によりますと、IAEAは27日、加盟国に向けた非公開の報告書を発表。その中でイランが貯蔵している濃縮ウランの量や場所について、正確には把握できていないと明らかにしたということです。報告書では濃縮度60%のウランがイラン中部イスファハンの地下核施