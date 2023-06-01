東京・世田谷区で車の運転中に事故を起こし、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕された映画監督の浜崎慎治さんが27日夜、釈放されました。警視庁によりますと、映画監督の浜崎慎治さん（49）は27日夜、都内の警察署から釈放されました。浜崎さんは25日夜、世田谷区で車を運転中にタクシーと衝突し、その後、住宅の外壁に接触。呼気の検査で基準値以上のアルコールが検出されたため、現行犯逮捕されていました。今後は任意での捜査が行