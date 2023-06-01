アメックス売りが目立つ＝米国株個別 クレジットカード大手アメックス＜AXP＞は大幅安。ダウ採用銘柄で下落率1位。前日の上昇の反動、金融株全体の下げ、AI脅威論がらみでの動きなどが大幅安につながった。8月以来の安値圏での推移となっている。 アメックス＜AXP＞313.80（-21.52-6.42%）