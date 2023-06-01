ポンドドル1.3440ドルまで下げる英補欠選挙の影響など響く＝NY為替 ポンドドルはNY朝に続いて1.3440前後まで下げる展開。マンチェスター北東部ゴートン＆デントン選挙区の下院議員補欠選挙は、労働党の伝統的地盤にもかかわらず労働党は敗北。緑の党が議席を確保、政治的な混乱を警戒し、ポンドは軟調。 GBPUSD 1.3459