２７日午後５時４０分頃、北海道旭川市神楽６の９で、「子どもが車にはねられたかもしれない」と母親から１１９番があった。道警旭川東署と地元消防によると、２歳の女の子が路上に倒れていたが、搬送先の病院で死亡が確認された。女の子は頭部に外傷があったという。同署は、現場の状況などからひき逃げ事件の可能性を視野に捜査している。