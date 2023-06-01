巨人、パイレーツなどで活躍したオイシックスの桑田真澄チーフ・ベースボールオフィサーがドジャースのキャンプ地を訪問し、山本を激励した。「僕と山本君のような小柄な投手はバランスとタイミングが大事」と持論を展開し、「コントロール、投球術ともに山本君は素晴らしい。WBCでも頑張ってほしい」とエールを送った。山本は今春2度目の登板となる27日（日本時間28日）のジャイアンツ戦に向け、キャッチボールなどで調整。