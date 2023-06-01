パキスタンとアフガニスタンの軍事衝突がエスカレートしています。パキスタン軍は27日、アフガニスタンの軍事施設を空爆し、これまでに兵士ら274人を殺害したと発表しました。ロイター通信などによりますとパキスタン軍は27日、アフガニスタンの軍事施設22か所を空爆したということです。両国の国境地帯では先週から軍事衝突が続いていますが、パキスタン軍は一連の攻撃でこれまでにタリバン暫定政権の兵士ら274人を殺害したと発表