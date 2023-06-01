中国・北京にある日本大使館で中国政府の関係者らを招待したレセプションが開かれました。日中関係が冷え込む中、大使館では関係改善に向けた交流の機会と位置づけています。中国の日本大使館では毎年、天皇誕生日にあわせて中国側との交流行事が行われています。例年、中国外務省の次官などが出席してきましたが、日中関係の悪化を受けてことしは幹部らは出席を見送りました。それでも、中国の企業関係者など来賓をもてなすため、