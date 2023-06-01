去年11月、千葉県松戸市の路上で男性を刃物で刺して殺害したなどとして逮捕された男性について、千葉地検は27日付で不起訴処分としました。去年11月、松戸市の路上で埼玉県内に住む46歳の男性の背中などを刃物で刺して殺害したなどとして、逮捕された44歳の男性について、千葉地検は27日付で不起訴処分としました。千葉地検はおよそ3か月間、男性の精神鑑定を行っていて、不起訴の理由について「犯行時の精神状態を考慮した」ため