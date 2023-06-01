ルビオ米国務長官＝14日、ドイツ・ミュンヘン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米国務省は27日、ルビオ長官が3月2〜3日の日程でイスラエルを訪問すると発表した。ネタニヤフ首相と会談する見通し。イラン情勢やトランプ政権主導のパレスチナ自治区ガザの和平計画について協議する。米国とイランの核協議を巡り、イスラエルはイランの弾道ミサイル削減も合意内容に含めるよう米側に要求。核問題の外交解決を重視する米側と