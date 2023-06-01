リンクをコピーする

ＮＹ各市場１時台ダウ平均は５９０ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式27日（NY時間11:00）（日本時間01:00） ダウ平均48909.00（-590.20-1.19%） ナスダック22700.09（-178.29-0.78%） CME日経平均先物58780（大証終比：-320-0.54%） 欧州株式27日GMT16:00 英FT100 10906.60（+59.90+0.55%） 独DAX 25287.17（-1.85-0.01%） 仏CAC40 8592.19（-28.74-0.33%） 米国債