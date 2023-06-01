プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「中華の定番！基本の野菜たっぷり八宝菜」 「モヤシとベーコンの和え物」 「ホウレン草とネギの中華スープ」 の全3品。 たくさんの量の野菜を美味しく食べるには、中華料理が一番！彩り鮮やかなバランスアップ献立。【主菜】中華の定番！基本の野菜たっぷり八宝菜 誰もが大好きな中華の定番野菜たっぷりで誰もが大好きな中華の定番八宝菜。コツ