来月の値上げが684品目となり、去年から73%減少しました。ただ、コメ関連の食品では値上げ圧力が根強いほか、菓子類などでは、価格を据え置き、量を減らす「減量値上げ」も見られています。分野別では「加工食品」が最も多く304品目、次いで、来月から1本237円に引き上げられるペットボトルの緑茶など、「酒類・飲料」が224品目でした。帝国データバンクは、「値上げは一服傾向が強まっているものの、円安の長期化が再び食料品価格