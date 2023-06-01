【バートミッテルンドルフ（オーストリア）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）複合は27日、オーストリアのバートミッテルンドルフでコンパクト方式の男子個人第15戦が行われ、山本涼太（長野日野自動車）は18位だった。複合で初めてフライングヒルで実施された前半飛躍（ヒルサイズ＝HS235メートル）で218.5メートルの195.6点として7位につけたが、後半距離（7.5キロ）で順位を落とした。イルカ・ヘロラ（フィン